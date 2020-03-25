الجزائر تدين بشدة هجمات «بوكو حرام» الإرهابية المرتكبة في نيجيريا وتشاد

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات التي ارتكبتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في كل من نيجيريا وتشاد والتي خلفت عدة قتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء- "ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية المرتكبة من طرف الجماعة الإرهابية بوكو حرام بمنطقة كوندوغا شمال شرق نيجيريا، وبمقاطعة البحيرة بجنوب تشاد مخلفة العديد من القتلى في صفوف جنود البلدين".

وأضاف "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا، كما نؤكد لحكومتي البلدين وللشعبين الشقيقين تضامننا الكامل، وإن هذه الاعتداءات الدامية الجديدة التي ترتكب في الوقت الذي يتجند فيه العالم أجمع ضد تهديد صحي عالمي لم يسبق تسجيله تؤكد فراغ وعدم اتساق ولا وعي هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة التي تؤكد من خلال هذه الأفعال الإجرامية يأسها وفشلها المحتوم".