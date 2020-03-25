تحل الفنانة هبة عبد الغني، اليوم الأربعاء، ضيفة على برنامج "مساء الفن" مع الإعلامية ميار نصار على قناة نايل دراما.

وتتحدث عبد الغني خلال اللقاء عن كواليس تصوير الأعمال الفنية خلال الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، ودعمها لمبادرة خليك في البيت.

كما تتطرق عن أعمالها الفنية التي تشارك فيها منها مسلسل"إلا أنا" الذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة dmc، ومسلسل "حشمت في البيت الأبيض" الذي يتم عرضه حاليا على قناة Cbc، بالإضافة لمسلسل "الأخ الكبير".

ومن جهة أخرى، تستأنف هبة تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية"، بداية أبريل المقبل، بعد إجازة قصيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو بطولة ياسمين صبرى، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة، ومن إخراج مرقس عادل.