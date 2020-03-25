قال خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيها بإرجاء دفع فواتير الكهرباء والمياه شهري أزمة فيروس كورونا «مارس وابريل»، وتقسيطهم على 6 أشهر.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الثلاثاء، إلى أنه من الممكن أن ينقل المحصل الفيروس إلى مواطنين آخرين، إذا كان مصابًا به، مضيفًا أنه قدم هذه المذكرة لأهداف صحية ومعيشية واجتماعية.

وأوضح أنه يطالب بإرجاء وليس إعفاء، لأنها مستحقات للدولة ، متابعًا أن أغلب المواطنين يعملون بنظام «اليومية»، مما يؤثر عليهم ماديًا في ظل هذه الفترة العصيبة.

وقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوعين، بدءًا من الساعة الـ7 مساءً إلى الـ6 صباحًا، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

