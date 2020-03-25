تبث قناة وزارة الثقافة على موقع يوتيوب في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، ويليه مسرحية قهوة سادة من إخراج خالد جلال، وذلك في ثاني أيام بث القناة التي أطلقتها الوزارة ضمن المبادرة الإليكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" والتي أعلنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى إطار الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

باليه "الليلة الكبيرة" الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى بالية بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق فى عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية وحقق نجاحاً كبيراً عند تقديمه فى شكله الجديد.

اما مسرحية قهوة سادة تضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تتناول فى رؤية بانورامية عدد من القضايا التى تواجه المجتمع وتوجه الدعوة إلى إعادة إعلاء القيم الإنسانية النبيلة والمبادئ السامية وبطولة مجموعة من النجوم منهم محمد فراج، هشام اسماعيل، محمد ممدوح، عمرو عبد العزيز، أمير صلاح الدين، حسام داغر، مريم السكري، رباب ناجي، شيماء عبد القادر، محمد نشأت، عمرو رجب، اميرة عبد الرحمن، جيهان أنور وغيرهم.

قهوة سادة قدمت لأول مرة عام 2008 وحصلت على جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها كما عرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات.

يذكر أن قناة وزارة الثقافة على يوتيوب كانت قد حققت 50 ألف مشاهدة في الثلاث ساعات الأولى لإطلاقها أمس الثلاثاء.