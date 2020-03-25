 مصر للطيران تسيير 5 رحلات من الكويت بداية من اليوم - بوابة الشروق
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مصر للطيران تسيير 5 رحلات من الكويت بداية من اليوم

صفية منير
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 1:36 ص

كشف مصدر مسؤل بوزارة الطيران ان الشركة الوطنية مصر للطيران سوف تسيير رحلة ابتداء من غد الي دولة الكويت لاستقدام مصريين من العاملين هناك.

وقال المصدر إن الرحلات سوف تستمر بداية من اليوم الأربعاء، وحتي يوم الأحد القادم، مشيرا إلي أن الطائرات التي ستنقل المصريين ستكون من طراز بوينج ٧٧٧، ذات سعة ركابية ٣٤٠ مقعدًا.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن رحلات الطيران الاستثنائية لا تأتي الا بناء عن وجود طلب قوي من المصريين في أي دولة.

يذكر أن دولة الكويت قد قررت وقف الرحلات الجوية إلى 7 دول ومنها: (مصر، في يوم 7 مارس الجاري.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن إيقاف استقبال أي رحلات وافدة من الخارج، إلا رحلات المصريين العالقين في الخارج.


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