تايوان تنصح المواطنين بتفادي التجمعات الكبيرة وسط تزايد الإصابات بكورونا

وسط ارتفاع مستمر في حالات الإصابة للقادمين من الخارج بفيروس كورونا، ويشمل ذلك وافدين دوليين، نصحت حكومة تايوان اليوم الأربعاء المواطنين بإلغاء الكثير من التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وذكر مقر القياة المركزية لمكافحة الأوبئة فى تايوان أن التجمعات فى الساحات والأماكن المغطاة التي تضم 100 شخص والتجمعات فى الأماكن المفتوحة التي تضم 500 شخص أو أكثر يتعين إلغاؤها.

وقال وزير الصحة والرفاهية، شين شيه شونج أمام مؤتمر صحفي متلفز اليوم الأربعاء: "إنه تذكير بسيط، حيث يمكن من خلاله أن يتمكن مجتمعنا من الاستعداد بشكل تدريجي لقيود محتملة مشددة في المستقبل".

وهناك ارتفاع في الحالات القادمة من الخارج منذ منتصف مارس، أى قبل أيام من قيام الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 8ر23 مليون نسمة الخميس الماضي بمنع معظم الأجانب من الدخول. وحاليا يخضع في تايوان أكثر من 45 ألف شخص لإجراء إجبارى للحجر الصحي المنزلي أو للعزلة لمدة 14 يوما.