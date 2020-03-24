مازحت الفنانة شيماء سيف متابعيها من خلال فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه ساخرة: "أكتر حاجة مفرحاني في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، إن كلكم هتبقوا تخان زيي".

ومن جهة أخرى، تشارك سيف في بطولة مسلسل "بالقوة" مع الفنان عمرو وهبة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، كما تشارك في مسلسل "نساء من ذهب"، كضيفة شرف، وهو بطولة الفنانات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن سيف شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل"الزوجة 18"، بجانب الفنانين حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، وإخراج مصطفى ‏فكري، بالإضافة إلى مسلسل"بدل الحدوتة 3" مع الفنانين دنيا سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعمرو وهبة، وإخراج خالد الحلفاوي.