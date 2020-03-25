استطلاع رأي لمستقبل وطن: قرارات الحكومة تجاه كورونا نالت رضا المواطنين بنسبة 90%

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98.2 % من المواطنين يدركون خطورة فيروس كُورونا على حياتهم

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأى العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأى جديد لقياس نبض الشارع المصري تجاه فيروس كورونا.

واستهدفت هذه الدراسة رصد وتحليل آراء المُواطنين حول المعرفة بفيروس كُورونا المُستجد (COVID-19)، وحول القرارت التي أصدرتها الحكُومة مُؤخرًا، لمُواجَهة فيروس كُورونا، وذلك من خلال عينة عشوائيَّة عددها 1110 مُواطن في الفئات العمريَّة المُختلفة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من بينها، أن أكثر أعراض الإصابة بفيروس كُورونا المُستجد معرفة للمواطنين، هي ارتفاع درجات الحرارة، وصعوبة في التنفس بنسبة 96.4%، 91.9% على الترتيب.

وأضافت الدراسة، أن رأى المواطنون أن أكثر الطرق التي تؤدي إلى انتشار الفيروس هي ملامسة أي شيء وقع عليه الفيروس يليه الرذاذ/ العطس بنسبة 95.5%، 91.0% على الترتيب، ثم الاحتكاك المباشر بالمُصاب بنسبة 87.4%،. بجانب أن 98.2% من المُواطنين أكدوا على أن فيروس كُورونا يهدد حياتهم ومُجتمعهم.

وأكدت الدراسة، أن 93.7% من المواطنين بأنهم على دراية بالقرارات التي أصدرتها الحكُومة مُؤخرًا، بينما 6.3% فقط ليس لديهم معرفة بهذه القرارات، وبلغت نسبة الرِّضا العام لدى المواطنين عن القرارات التي أصدرتها الحكُومة - مؤخرًا- نحو 90.1%، وجاءت أعلى نسبة رضا عن قرارات الحكُومة الخاصة بالعاملين بالحكُومة والقِطاع الخاص بنسبة 96.3%.

وأشارت الدراسة إلى أن قرار تأجيل سداد أقساط القروض من أهم القرارات الاقتصاديَّة التي نالت رضا المُواطنين في القرارات الاقتصاديَّة بنسبة 84.7%، بينما قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 80.2%.

جاء قرار إغلاق المراكز التعليميَّة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات التعليميَّة بنسبة 98.2%، وقرار تخصيص أرقام طوارئ لوزارة الصحة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات الصحيَّة بنسبة 99.1%.

وتابعت :"أن قرار حظْر تدخين الشيشة بالمقاهي والكافيهات من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين قرارات مَنْع التجمعات بنسبة 99.1%، بينما قرار تعليق الأنشطة الرِّياضيَّة كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 88.3%"، بالإضافة إلى أن قرار إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونيَّة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين قرارات الحكُومة للعاملين بالحكُومة والقِطاع الخاص بنسبة 98.2%، بينما قرار الاعتماد على 50.0% من قوة الموظفين بالتناوب كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 93.7%.

واختتمت الدراسة، أن قرار تعليق رِحلات الطيران حتى نهاية مارس 2020 من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات بنسبة 93.7%، بينما قرار تَعلِيق سير القطارات كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 83.6%.