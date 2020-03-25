بدء سريان حظر التجول في سوريا

دخل مساء اليوم الأربعاء قرار حظر التجول في سورية والذي كانت الحكومة أعلنته يوم أمس لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).

وبحسب القرار، يبدأ حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وتوقفت حركة السير على الطرق وداخل المدن والبلدات وأغلقت جميع المحال التجارية أبوابها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، كما أعلن مجلس سورية الديمقراطي الذي يسيطر على مناطق شمال وشرق سورية.

يشار الى أن الحكومة السورية لم تفرض حظر تجول خلال سنوات الحرب التسع الماضية.

كانت الحكومة السورية حظرت حركة مركبات النقل العام والخاص بين المحافظات وداخل المدن اعتباراً من يوم أول أمس الاثنين، وعطلت المدارس والجامعات واغلقت المطاعم والمقاهي والاندية الرياضية والمساجد، بالإضافة إلى الاقتصار على الآذان فقط كما أوقفت العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، عدا التي لها طابع انتاجي.

كان وزير الصحة السورية قد أعلن يوم الأحد الماضي إصابة فتاة بفيروس كورونا.