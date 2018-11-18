صحيفة تركية: أنقرة تدرس إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء بسبب كورونا



كشف تقرير إخباري عن أن محادثات بدأت بين أحزاب سياسية في تركيا من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، بسبب المخاوف من اتساع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأربعاء أن محادثات، تتمحور حول تعديل تنفيذ القانون الجنائي، بدأت أمس بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين حزبين معارضين، وذلك بعدما أكمل الحزب الحاكم مداولاته الداخلية حول هذا الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حزب الحركة القومية، الحليف السياسي الأبرز للحزب الحاكم، كان قد تقدم بمثل هذا التعديل قبل عامين، مشيرة إلى أن الحركة القومية لطالما ضغط على العدالة والتنمية لتعديل القانون بطريقة تقلل مدة سجن المحكومين في "جرائم عادية".

ووفقا لبيانات الصحيفة فإن هناك نحو 300 ألف سجين في 375 مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 ألفا إلى مئة ألف سجين سيتم إطلاق سراحهم إذا ما أقر البرلمان التعديل.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أمس ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد إلى 44 وحالات الإصابة إلى 1872.