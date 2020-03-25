مخاوف من احتمال مقتل عشرات الجنود في نيجيريا خلال كمين لجماعة بوكو حرام

قالت وزارة الدفاع النيجيرية، أمس الثلاثاء: "هناك مخاوف من احتمال مقتل عشرات الجنود بعد أن تعرضوا لكمين أعدته جماعة بوكو حرام الإرهابية".

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع جون انينشي للصحفيين في العاصمة أبوجا بأن "الجيش النيجيري تكبد بعض الضحايا خلال الهجوم المؤسف".

ولم يعلن إينينشي عن العدد الدقيق للضحايا، لكن شهود عيان محليين ذكروا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد القتلى يتراوح في تقديرهم ما بين 50 و75 شخصًا.

ووفقا للمتحدث، فإن الإرهابيين نصبوا كمينا للجنود بالقرب من بلدة جونيرى فى شرق ولاية بورنو، مضيفا أن المسلحين ضربوا عدة مركبات عسكرية تحمل متفجرات وذخيرة، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم أدى بدوره إلى ارتفاع عدد القتلى.