وزارة الدفاع الألمانية: الجيش لم يفقد أي كمامات

نفت وزارة الدفاع الألمانية تقارير عن فقدان الجيش الألماني لستة ملايين كمامة تم طلبها لألمانيا.

وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الاتحادي: "الجيش الألماني لم يفقد أي كمامات من مخزونه".

وأشار المتحدث إلى الإدارة العامة للجمارك فيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن اختفاء شحنة تحوي 6 ملايين كمامة لألمانيا في أحد المطارات بكينيا، موضحا أنه تم طلب هذه الكمامات بالتعاون مع هيئة المشتريات التابعة للجيش.

وذكر المتحدث أنه يُجرى حاليا تعقب طريق الشحنة، وقال: "بما أن التسليم لم يتم، فلن يتم التسديد أيضا".

ولم يدل متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية عن إجمالي عدد الكمامات المطلوبة حاليا، موضحا أن السوق يشهد تكالبا حادا على الكمامات.

وذكر المتحدث أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وحدهما تم تسلم نحو مليون كمامة من فئة حماية "FFP2"، مشيرا إلى أن توزيع هذه الكمامات من اختصاص الولايات أو الاتحادات الطبية.