سلسلة متاجر وول مارت تتيح لموظفيها في أمريكا صرف أجورهم أسبوعيا

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية "وول مارت" اعتزامها طرح خيار إمكانية صرف أجور عمالها في الولايات المتحدة بشكل أسبوعي بدلا من الصرف كل نصف شهر حاليا.

وذكرت أكبر سلسلة متاجر في العالم أنه اعتبارا من يونيو المقبل، سيحصل موظفو وول مارت على حق استخدام تطبيق الخدمات المالية الإلكترونية "إيفين" مجانا والذي سيساعدهم في تنظيم أمورهم المالية إلى جانب الوصول المستمر لنحو 50% من دخلهم، بما يعادل صافي أجورهم الأسبوعية.

يذكر أن أغلبية موظفي وول مارت وأفراد أسرهم يدفعون 4 دولارات مقابل الحق في الحصول على الاستشارات الطبية عبر الهاتف بشكل يومي. ولكن الخطة الجديدة ستتيح لمستخدمي تطبيق "إيفين" الحصول على الخدمات الطبية واستشارات الصحة السلوكية مجانا.

كما يمكن لموظفي وول مارت وأفراد أسرهم الحصول على دعم الصحة النفسية على مدار الساعة من خلال برنامج "موارد من أجل الحياة" الذي يمنح الفرد حق حضور ثلاث جلسات للاستشارات السلوكية بدون مقابل.

من ناحية أخرى ذكرت سلسلة وومارت أنها بدأت وضع حواجز زجاجية وأنظمة للوقاية من العطس في ممرات الصيدليات في متاجرها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت السلسلة إلى استمرار تركيزها على تنظيف وتعقيم متاجرها بما في ذلك عربات التسوق حتى يشعر العملاء بالأمان في ظل المخاوف من عدوى كورونا المستجد.