حالات الإصابة بكورونا في باكستان تصل إلى 1000 وتعليق الرحلات الجوية الداخلية

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ذكرت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان وصل إلى ألف حالة.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تسجيل حوالي مئة حالة جديدة في الساعات الاثنتى عشرة الماضية.

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في 26 فبراير وتم تأكيد سبع حالات وفاة حتى الآن في البلاد.

وذكر وزير الصحة الباكستاني، ظفار ميرزا أن هناك أكثر من سبعة آلاف حالة مشتبه بها في البلاد وأن الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وذكر متحدث باسم وزارة الطيران المدنى "لقد قررنا تعليق جميع عمليات الطيران الداخلى بدءا من 26 مارس وحتى الثاني من أبريل".