حكومة كوسوفو على شفا الانهيار وسط تفشي كورونا



طالب أحد أحزاب الائتلاف الحكومى فى كوسوفو -اليوم الأربعاء- بطرح اقتراح لحجب الثقة عن حكومة رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، فى الوقت الذى يستمر فيه التشاحن بين قادة البلاد الثلاثة الكبار، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.



وتم إطلاق الاقتراح من جانب الشريك الأصغر في الائتلاف الذي يقوده كورتي: "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو"، وهو حزب تابع ليسار الوسط بقيادة عيسى مصطفى.



وتولى كورتي، زعيم حزب فيتيفيندوسي القومي، منصبه قبل سبعة أسابيع فقط، واستغرق الأمر منه ومن مصطفى أربعة أشهر بعد انتخابات أكتوبر لتشكيل الائتلاف.



وانتقد وزير الداخلية أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، قرار كورتي علنا. وأقال كورتي على الفور فيليو. ورد مصطفى على ذلك باقتراح سحب الثقة.



واستمرت المشاحنات حتى مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل مطرد – وتم تسجيل 63 حالة إصابة حتى مساء أمس الثلاثاء، مع حالة وفاة واحدة.



وطلب تقي أمس الثلاثاء من المحكمة الدستورية إلغاء إجراءات إغلاق الحكومة المفروضة بسبب الوباء، واتهم كورتي بتقييد حرية التنقل بشكل غير قانوني وبث حالة من الذعر بين المواطنين.