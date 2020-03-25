الحكومة الألمانية: لا تخفيف لإجراء مواجهة أزمة كورونا في الوقت الحالي

أكدت الحكومة الألمانية أن الوضع الحالي لا يسمح بتخفيف أي من الإجراءات الشاملة المتخذة لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "نحن لا نزال في بداية الوباء"، مضيفا أنه حتى لو كان هناك تسطح بسيط في منحى الانتشار، فإن أعداد الإصابات الجديدة لا تزال مرتفعة، ولا يوجد داع لتخفيف الحذر، محذرا من الحديث الآن عن "استراتيجية للخروج" (أي تخفيف الإجراءات).

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إلى أن كافة قطاعات الدولة معنية الآن في المقام الأول بإبطاء انتشار الفيروس وتخفيف تداعيات الأزمة على النظام الصحي والاقتصاد والمواطنين.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات أقرت مطلع هذا الأسبوع تقييدا موسعا على الاتصال الاجتماعي، كما مهدت الطريق لبرامج دعم بالمليارات.