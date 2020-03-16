ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في جنوب أفريقيا إلى 709 حالات

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قد ارتفع في جنوب إفريقيا إلى 709 حالات، محذرا من أن الأسوأ لم يأت بعد، وسط تفشي الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقال الوزير زويلي مخيزى في مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية (سابك): "نتوقع أنه لا يزال هناك زيادة كبيرة سوف تحدث في عدد الحالات، ونتوقع أيضا أن جنوب إفريقيا عليها أن تبذل الكثير من الجهد لاحتواء التفشي"، مضيفا: "ما زلنا في الأيام الأولى".

وارتفع عدد الإصابات في جنوب أفريقيا بسرعة منذ أن أعلنت عن أول حالة مؤكدة لها في 5 مارس، وأصبحت الدولة الآن هي الأكثر تضررا بالفيروس في قارة أفريقيا، لكنها لم تسجل بعد أي حالة وفاة.

وتستعد جنوب أفريقيا لتنفيذ إغلاق فى مختلف أرجاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من منتصف ليل غد الخميس (22:00 بتوقيت جرينتش).

وسوف تبقى الخدمات الأساسية فقط متاحة، مثل محلات السوبر ماركت والخدمات الطبية.

وقال مخيزى: "عندما نتحدث عن الإغلاق، لا يتعلق الأمر بحركة السيارات والعمال، وما إلى ذلك. إنه الاختلاط بين الناس هو الذي نريد الحد منه"، مشيرا إلى ضرورة تجنب التنقلات الكثيرة للأشخاص التي تشهدها جنوب أفريقيا بشكل تقليدي خلال عطلة عيد الفصح الوشيكة.

وقال: "نريد أن يبقى الناس حيثما هم وفي أماكنهم".