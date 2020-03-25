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خرج البرازيليون بمظاهرات حاشدة من البلكونات ليدقوا قدور المطابخ بقوة بينما يهتفون "فورا بولسنارو" بمعني "ارحل بولسنارو"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس البرازيلى الخاطئة حيال انتشار فيروس كورونا.

وتقول ويلما أوليفيرا من ريو دي جانيرو لصحيفة "الجارديان" البريطانية أثناء مشاركتها بمظاهرة الـ8.5 مساء: "لن نقبل بشخص كهذا رئيسا لنا".

ودأب الرئيس جايير بولسنارو، على وصف كورونا بالحيلة الإعلامية والوهم والتخريف.

وقد أثار بولسنارو غضب البرازيليين منذ أسابيع بحشده لمظاهرة تأييد له رغم دخول كورونا للبلاد.

وكذلك استمر بولسنارو، في تبادل السلام والعناق مع مؤيديه رغم طلب الأطباء منه البقاء بالحجر بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا.

وتضيف أوليفيرا "شعورى أن كرسى رئاسة البرازيل فارغ، فليس ما لدينا برئيس بل هو مهرج وفقط"، متابعة: "من الغريب أن معظم المظاهرات تتركز فى مدينة لبلان التى ساهمت بشكل كبير بصعود الحزب اليمينى الذى ينتمى له بولسنارو"، موضحة أن كمية ضوضاء دق القدور فى نوافذ المدينة يفوق الوصف.

ويقول مورو فنشورا كاتب مشارك بمظاهرة القدور من النوافذ، إن تلك المظاهرات هى أكبر دليل على رفض الناس الواسع لبولسنارو الذى لم يكمل بعد عام رئاسته الأول المليئ بالإخفاقات والتى كان آخرها سياسات التعامل مع كورونا.

ويذكر أن بولسنارو منذ توليه الحكم أثار الكثير من الجدل بسبب تصريحاته المسيئة للأقليات العرقية بالبرازيل، وما شهدته غابات الأمازون من حرائق هائلة، وأيضا ظهور العديد من الفضائح بشأن أفراد عائلته المشاركين بعصابات ريو دي جانيرو.

ويضيف فنشورا: "كورونا مجرد الشيء الذى فجر غضب الناس ولكن السبب الحقيقى وراء أزمة كورونا وغضب الشعب هى الطريقة التى يقود بها بولسنارو البلاد".

ونشر فنشورا، صورة لملاعقه الخشبية المحطمة جراء دقه بها بقوة على القدر، معلقا: "لقد ماتت ملاعقى السعيدة وهى ميتة مشرفة لأنها كانت فى مظاهرة".

وتقول جانيت باسيفيناس عالمة الاجتماع المتقاعدة والمشاركة بالمظاهرة، إنها تشعر برياح التغيير قادمة لأن الطبقات المتوسطة والعليا من المجتمع بدأت بالإفاقة من غفلتها".

يذكر أن مظاهرات الحلل المعروفة باسم "بيناليسيس" هى ما أسقطت الرئيسة اليسارية ديلما روسيف عام 2016.