 رويترز: إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع مبدئيا بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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رويترز: إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع مبدئيا بسبب فيروس كورونا

كنيسة القيامة
كنيسة القيامة

نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:47 م

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها في القدس أمام المصلين والمواطنين لمدة أسبوع؛ تحسبا لتفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت رويترز.


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