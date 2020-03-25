«ڤاليو» تؤجل أقساط السائقين المشتركين في اتفاقية التمويل مع «أوبر» 3 أشهر

أعلنت شركة «ڤاليو» لخدمات البيع بالتقسيط، لحلول التكنولوجيا المالية، اليوم الأربعاء، أنها ستؤجل سداد الأقساط المستحقة على سائقي «أوبر» المشتركين في اتفاقية التمويل الموقعة بين الشركتين لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد أو (COVID-19) على السائقين، وما صاحب ذلك من تباطؤ في عدد الرحلات نظرًا للوضح الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التمويل بين «أوبر وڤاليو»، تم توقعيها في نهاية عام 2017، في إطار مبادرة أطُلقت بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمكين سائقي أوبر من الحصول على تمويل لشراء سيارة بفائدة 5%، مقارنة بمتوسط سعر فائدة 20% في السوق آنذاك، علمًا بأن الاتفاقية تهدف إلى تذليل العقبات أمام سائقي أوبر الذين لا يمتلكون سيارتهم الخاصة ومساعدتهم في اقتناء السيارات التي يرغبون في شرائها لزيادة فرص العمل.

ويقضي قرار الشركة بأن يسدد السائقون المشتركون في اتفاقية التمويل الموقعة بين «ڤاليو وأوبر»، بسداد قيمة الفائدة المستحقة فقط على أقساط الأشهر الثلاثة مقدمًا ودفعة واحدة، علمًا بأن السائقين غير ملزمين بسداد أي مبالغ أخرى طوال تلك المدة.

كما تم تسهيل طرق السداد للسائقين، إما من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق شبكة فوري، بالإضافة إلى فتح فرع شركة ڤاليو بالمعادي لتحصيل تلك المدفوعات.