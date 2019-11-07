

أعلنت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، وذلك للانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع"، من الكهرباء والمتعارضة مع مسار المشروع.

وأضافت المحافظة، فى بيان اليوم، أن الأعمال ستبدأ من يوم الجمعة 27 مارس إلى الأحد المقبل، وذلك خلال الفترة من 12 صباحا إلى 5 صباحا طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة إعادة الشئ لأصله بمجرد الانتهاء على أن تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال .