الصحة الأردنية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 172 حالة جميعها في المستشفيات.

وأشار وزير الصحة، نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأربعاء، إلى أن الحالات الـ19 التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت على: مريضة عراقية قدم لها ضيوف من العراق، وأردني قدم من سويسرا بتاريخ 11 مارس الجاري و8 حالات من المخالطين لمريض موجود في أحد المستشفيات العسكرية وأحد هذه الحالات الثمانية لخادمة سيرلانكية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 20 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 458 ألف إصابة.