الوادي الجديد: منع فتح سوق الخميس بالخارجة وحظر أي تجمعات بشرية

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بمنع فتح سوق الخميس بحي المروة بالخارجة نهائيا أمام الباعة والتجار وحظر أي تجمعات بشرية به.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأربعاء، داخل مدينة الخارجة، حيث توجه إلى سوق الخميس الأسبوعي بحي المروة، مشددا بتكثيف الحملات لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار والاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين.

كما تفقد موقف سيارات الأقاليم بحي السبط للتأكد من تنفيذ إجراءات التطهير والتعقيم ومدي التزام السائقين بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تنفذها محافظة الوادي الجديد للوقاية من فيروس "كورونا".