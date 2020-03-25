برلماني تركي يكشف وجود إصابة بكورونا في سجن بأنقرة

كشف برلماني تركي أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سجون تركيا، فيما لم يصدر تأكيد رسمي، مع استمرار تجاهل حكومة حزب العدالة والتنمية دعوات تخفيض أعداد نزلاء السجون لمنع تحولها إلى بؤرة لتفشي وباء كورونا.

ونقلت صحيفة "آيدينليك" التركية عن النائب بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، قوله إن نتيجة التحليل الخاص بأحد المعتقلين في سن 70 عامًا، ظهرت إيجابية .

وأوضح البرلماني المعارض أن المصاب تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، ويقبع في سجن سنجان بالعاصمة أنقرة قائلًا: “نحن نتحرك في كل مكان منذ أسبوعين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن نسمع تصريحات لا مبالية”.

وكان جرجيرلي أوغلو، قال في وقت سابق إنه تم فرض حجر صحي بسجن أدرنة بعدما جاءت نتائج تحاليل 3 من أفراد الشرطة إيجابية.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان وزير العدل عبد الحميد جول اتخاذ بعض التدابير داخل السجون لتجنب انتشار الفيروس.

ومن المنتظر بعد الإعلان عن تسريع تعديلات الحكومة على قانون العقوبات، إخراج نحو 150 معتقلًا من السجون، فيما يعرف في تركيا بـ "العفو العام".

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 % من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 % التي يتم العمل بها حاليا، دون أن يشمل العفو السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم الإرهاب.

كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.

وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا واقتراب عدد الإصابات إلى نحو 2000، صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.