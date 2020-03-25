الداخلية توفد مأمورية لمنزل مواطن لاستخراج جواز سفر بجنوب سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوفدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مأمورية لمحل إقامة مواطن بجنوب سيناء؛ لإنهاء إجراءات تجديد جواز السفر الخاص به لعدم قدرته على الحركة.

استجابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لمُلتمس المواطن؛ لمساعدته في تجديد جواز السفر الخاص به.

حيث تم إيفاد مأمورية من قسم جوازات شرم الشيخ، إلى محل إقامة المواطن المذكور، وعمل الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الخاص به.

من جانبه، قدم المواطن الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة السريعة لملتمسه الثاني، والجهد المبذول لتجديد جواز السفر الخاص به.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات ذات الطابع الإنساني، واستكمالاً لاستخراج بطاقة رقم قومي بشهر فبراير الماضي لمواطن "مُسن" من قاطني مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.