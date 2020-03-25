إيطاليا تمنح قرضا لتونس بـ50 مليون يورو لدعم مواجهة كورونا

منحت إيطاليا قرضا بقيمة 50 مليون يورو، مساعدة للبنك المركزي التونسي في إطار دعم المؤسسات التونسية في مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا قدمت القرض عن طريق صندوق الودائع والقروض لمجابهة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس من خلال معاضدة قرارات الحكومة التونسية.

وذكرت أن هذا القرض يعتبر خطوة أولى تجسم التعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعرب لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا من أيام، عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة مجهودات السلطات الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا.