تأكيد إصابة نائب رئيس الوزراء الأسباني بفيروس كورونا

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أثبتت الفحوص الطبية إصابة نائب رئيس الوزراء الاسباني كارمين كالفو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بعدوى بالجهاز التنفسي.

وذكرت الحكومة الاسبانية اليوم الأربعاء أن كالفو (62 عاما) بحالة صحية جيدة، وتم وضعه قيد الحجر الصحي كإجراء احترازي منذ إصابته بالوعكة الصحية يوم الأحد الماضي.

وكالفو هو ثالث عضو بالحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيز، تتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيبت شخصيات سياسية أخرى رفيعة المستوى في أسبانيا بالفيروس، وبينها حاكما إقليمي كتالونيا ومدريد، وهما أكثر الأقاليم الإسبانية تضررا من الفيروس.