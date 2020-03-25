الإمارات: إعفاء العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن إعفاء العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم، مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيًا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء اليوم الأربعاء، لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، والتي سيتم إغلاقها بشكل مؤقت، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات ضرورة إبلاغ أصحاب العمل الجهات الصحية المختصة عن أي حالة عامل مشتبه بإصابته بفيروس «كورونا» كما أهابت بكافة العمالة في الدولة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 20 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 458 ألف إصابة.