فنادق مدريد تفتح أبوابها أمام الطواقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا

تعرض عدد من الفنادق في العاصمة الإسبانية مدريد غرفا خالية لأفراد الطواقم الطبية الذين يمثلون الخط الأمامي في المعركة ضد فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزارة الصحة القول إن أصحاب ثمانية فنادق في أنحاء البلاد لديهم غرف خالية من أجل الطواقم الطبية.

وأفادت وكالة أوروبا بريس أنه بعد إغلاق جميع الفنادق أمام السائحين الأسبوع الماضي، حددت الحكومة الإسبانية 370 منشأة لكي تساعد في المعركة ضد الفيروس.

ومن بينهم عدة فنادق في مدريد يقيم بها حاليا المئات من المصابين بفيروس كورونا، من أجل التخفيف على مستشفيات المدينة. ويشار إلى أن مدريد تعد بؤرة تفشي الفيروس في إسبانيا، وقد سجلت نصف حالات الوفاة بالفيروس في إسبانيا.