الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 302 حالة والوفيات 21

أعلن جمال فورار رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة وباء "كورونا" في الجزائر، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الجزائر إلى 302 حالة إصابة، و21 حالة وفاة.

وقال فورار - في تصريحات اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الجزائر منها حالتا وفاة لتصل الحصيلة الإجمالية الى 302 حالة

مؤكدة، من بينها 150 حالة بولاية البليدة (شمال)، التي تبعد 36 كيلومترًا غرب الجزائر العاصمة.

وأوضح أن حالة الوفاة الأولى سجلت بولاية تيبازة (شمال) لشخص يبلغ من العمر 42 سنة وهو يعمل بولاية البليدة (شمال)، وحالة الوفاة الثانية هي لإمراة من ولاية قسنطينة (شمال شرق) تبلغ من العمر 58 سنة، وعادت من فرنسا في 14 مارس الجاري.