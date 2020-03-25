البرلمان الألماني يوافق على صلاحية إصدار القرارات بحضور أكثر من ربع الأعضاء

وافق البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، على صلاحية اتخاذ قرارات من المجلس، بحضور أكثر من رُبع الأعضاء، بغرض تيسير عمل المجلس في ظل أزمة كورونا الراهنة.

ووافق الأعضاء على القرار مع امتناع 3 أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن التصويت.

يذكر أن القاعدة المعمول بها حتى الآن لإصدار قرار من البرلمان تنص على حضور أكثر من نصف الأعضاء (355 عضوا)، وبموجب القرار الجديد سيكون من الممكن إصدار قرارات بحضور 178 عضوا فقط.

ومن المنتظر أن تتيح هذه القاعدة للبرلمان إصدار قرارات بحضور هذا العدد في حال وجود العديد من الأعضاء قيد الحجر الصحي، وتعذر حضورهم الجلسات، ويسري العمل بهذه القاعدة الجديدة حتى 30 سبتمبر المقبل.