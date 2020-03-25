الكرملين يعلق على إمكانية إلغاء العرض العسكري في ذكرى النصر على الفاشية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك مشاورات ومناقشة جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكري في ذكرى يوم النصرعلى الفاشية في موسكو هذا العام.

وقال دميتري بيسكوف بهذا الصدد: "المسألة قيد المناقشة بالتأكيد، ولم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن، كما أن التحضيرات مستمرة للاحتفال"، مضيفا: "القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب وسيتم الإعلان إذا ما سيكون هناك عرض عسكري هذه السنة، أم لا"، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

ورد بيكسوف على سؤال بشأن إقامة عرض عسكري دون جمهور قائلا: "الوضع يجبرنا على أن نكون مرنين، لذا يجب ألا نتحدث عن ما هو ممكن الآن".

وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم، ومن ناحية أخرى أن لا نعرض صحة الناس للخطر".

وقررت السلطات الروسية في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.