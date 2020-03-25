الصحة السودانية: مصاب كورونا في الثلاثينيات من عمره وقدم من دولة عربية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن المواطن، الذي تأكدت إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، سوداني في الثلاثينات من عمره قدم إلى البلاد من دولة عربية يوم السبت الماضي، لتبلغ جملة الحالات الإيجابية داخل السودان، ثلاث حالات متضمنة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن جملة حالات الاشتباه حتى يوم ٢٢ مارس الجاري بمراكز العزل بالبلاد بلغت ١٣ حالة اشتباه في حين تم إخراج ٣١ شخصا من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم.

وأكدت الوزارة جاهزية بروتوكولات علاج الحالات ومكافحة العدوى حتى يتم العمل بها بجميع المرافق الصحية.