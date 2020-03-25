وثيقة شركات التأمين ضد مخاطر عدم السداد تمتد لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

«الرقابة المالية» تشكِل «مجموعة إدارة أزمة» لمتابعة تداعيات كورونا على التمويل متناهى الصغر

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.

وبحسب بيان من الهيئة أمس، يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى إثر ذلك.

وقال عمران إن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين، تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، ورأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية فى منحه الاستقرار، والاستمرار فى سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن مبادرة لمنح 5 ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردى، وثائق التأمين الطبى والسيارات، وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات)، وعززت فى مبادرتها حث عملاء شركات التأمين، على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيا بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.

فى سياق متصل أعلن عمران عن تشكيل مجموعة إدارة عمل، بوحدة التمويل متناهى الصغر لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، أطلق عليها فريق عمل «خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة، لتغطية 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.

وقال عمران إن خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة تستهدف التعامل مع أى شكاوى ترد للهيئة من عملاء التمويل متناهى الصغر، والتحقق اليومى من الموقف التنفيذى على أرض الواقع لمراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية الأخيرة التى صدرت بكتاب الهيئة فى نهاية الأسبوع الماضى.

وأصدر عمران نهاية الأسبوع الماضى كتابا دوريا بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا على استقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، وأهمية توعية العملاء بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تعليمات البنك المركزى لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدى سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكترونى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.