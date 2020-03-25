

قام مهاجمون مسلحون باحتجاز 150 من أفراد السيخ كرهائن، عقب أن هاجموا معبدا في العاصمة كابول، وذلك بحسب ما قاله ناريندير سينج خالسا العضو بالبرلمان ممثلا عن السيخ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).



وأضاف خالسا، أن أغلبية الرهائن من النساء والأطفال الذين اجتمعوا في المعبد للصلاة.



مع ذلك، قال خالسا إنه لم يسمع أي صوت لتفجيرات أو إطلاق نار من داخل المعبد.



وأكد اناركالي هوناريار، العضو الممثل للسيخ في البرلمان، عدد الرهائن المحتجزين.



من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق اريان، إن نحو 4 انتحاريين هاجموا المعبد، وتبذل حاليا جهود للقضاء عليهم.



ونفت حركة طالبان تورطها في هذه العملية.



ويشار إلى أن السيخ يمثلون أقلية دينية في أفغانستان، وقد تعرضوا لهجمات في الماضي.



ويشار إلى أن انفجارا وقع في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان عام 2018، وأودى بحياة ما لايقل عن 19 شخصا، أغلبهم من طائفة السيخ.