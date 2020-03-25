وكيل وزارة تموين المنيا: تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ

تحرير 59 محضراً تموينيا لوجود مخالفات

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية بالمنيا، وهي ( فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية)، لتكون اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً ، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء، وخلال مدة الحظر.

يأتي هذا في إطار القرار الذي أصدره الدكتور علي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم من تفشي فيروس كرونا المستجد « كوفيد - 19 ».

وقال «يوسف»: «المواطنين قد هرعوا لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة والقيام بتخزينها خوفا ً من عدم تواجدها بالأسواق، مما أدى إلى إرتفاع الأسعار قليلا ً في بعض المناطق بالمحافظة، وكذلك شراء كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والكحوليات مما أدى إلى شبه نفاذها من أماكن بيعها وبيعها في أماكن أخرى بأسعار جنونية مخالفة للأسعار الطبيعية المحددة قانونًا».

وأوضح أن هناك حملات تموينية تشن كل يوم في جميع أرجاء المحافظة لضبط الأسعار في المحافظة، محذرا ً كافة التجار والباعة والصيادلة من إستغلال الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تفشي فيروس كرونا المستجد « كوفيد - 19 » والقيام بالتلاعب بالأسعار في كافة السلع والخضروات والأدوية والمطهرات والكمامات والكحوليات ، والتخزين كميات كبيرة لاحتكارها، سيعرضهم للمسألة القانونية الحاسمة وفق القرارات الآخيرة التي أعلن عنها مؤخرا ً رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وأنه لا تهاون مطلقا ً مع أحد في هذا الأمر الخطير.

كما أكد أن الحملات أسفرت عن تحرير 59 محضراً في مجالي المخابز والأسواق، منها 20 مخالفة في مجال المخابز، تنوعت بين (نقص بالخبز- شهادة صحية - عدم وجود سجلات - مخالفات لقضايا أخري متنوعة).

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 39 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات - محلات تجارية بدون ترخيص - منتجات مجهولة المصدر - محلات بدون شهادات صحية.