بعد انتشار جائحة كورونا وفرض الحجر الصحي والعزل على كثير من بلدان العالم، فإن الكثير من الحيوانات النادرة الظهور وخاصة بأعداد كبيرة، بدأت في الخروج من جديد، في طريقها لاستكشاف تلك المدن، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونتيجة لقلة عدد السائحين -وبالتالي الأشخاص الذين كانوا يطعمون الغزلان- في مدينة نارا باليابان، وجد مراسل وكالة بلومبرج، مجموعة من الغزلان تتجول في شوارع المدينة القديمة، كما رُصد الغزلان في حقل قريب من مطار لوتون ببريطانيا.

وفي بعض الأحياء القديمة بنيودلهي، تم رصد قرد يوم الأحد الماضي وهو يبحث عن الطعام في زقاق مليئ بالمتاجر المغلقة، كما عُثر على عدد من القردة المتجمعة أمام متجر بالقرب من معبد برانغ سام يود في لوبوري بتايلاند يوم الثلاثاء.

ولم يقتصر وجود الحيوانات في تلك الأماكن وحسب، وإنما في أوكلاند بكاليفورنيا، رصدت شارلوت سيموندز، المحررة بصحيفة "الجارديان"، الديوك الرومية البرية وهي تلعب في ساحة المدرسة الفارغة المجاورة لها؛ حيث تم رصده في الملعب بالمدرسة الابتدائية المجاورة التي تم إغلاقها لعدة أيام، حيث نشرت ذلك في تغردية لها قائلة: "الديك الرومي البري".

وفي البندقية بشمال إيطاليا، أصبحت القنوات المائية واضحة للغاية بعد توقف حركة القوارب بسبب فيروس كورونا؛ حيث تمتع البجع والأسماك بفترة من هدوء قبل عودة الناس من جديد، ومع ذلك يعتقد بأن القصص القائلة بعودة الدلافين إلى الممرات المائية في البندقية خاطئة.

وفي حين أن الحيوانات الوحشية تبدو مزدهرة خلال ذلك الوقت الذي يشهد نشاطا بشريا منخفضا، إلا أن الحيوانات الأليفة ليست كذلك؛ إذ تم إلغاء العديد من عمليات تبني الكلاب والقطط في مدينة نيويورك لمواجهة الوباء، فضلا عن قلة عدد الأشخاص الذين يزورون الملاجئ؛ ولذلك فإنه من المحتمل أن تغدو هذه الحيوانات الأليفة معرضة لخطر الموت الرحيم.