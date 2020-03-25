أغلقت قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، مصنع سنيوريتا للصناعات الغذائية بطريق طنطا – القاهرة الزراعي، أمام كوبري فاروق بمدينة طنطا، بسبب تواجد العمال داخل المصنع في ساعات الحظر، ورفضهم مغادرته.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببقاء المواطنين في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من الأكمنة والدوريات والأقوال الأمنية بمدينة طنطا، للاطمئنان على بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وشهدت مراكز ومدن المحافظة، انتشارا أمنيا مكثفا، بجميع المراكز للتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، وكذا المرور على المحلات والكافتيريات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء، إلى جانب استمرار الحملات التموينية لمواجهة التجار محتكري السلع الغذائية، والمحاولين استغلال الأزمة في التربح غير المشروع.

وأكد محافظ الغربية، أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.