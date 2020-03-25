السعودية تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 900 حالة.

ولفت المتحدث إلى شفاء 29 حالة.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.