قررت الحكومة النمساوية، أمس الثلاثاء، تخصيص 100 مليون يورو لتقديم رعاية أكثر لمصابي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعدادهم بوتيرة سريعة، حيث وصلت أعداد المصابين مساء أمس إلى 5182 إصابة بالفيروس و28 حالة وفاة.



وطالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس - في تصريحات - المواطنين بأن يثابروا ويتحملوا ضغوط الوضع الراهن بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأعداد قد تتفاقم بحلول عيد القيامة، مؤكدا أن "الحياة لن تعود كما كانت بين عشية وضحاها".



من جانبه، قال وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير - في تصريح اليوم - أنه يأمل في إجراء اختبارات سريعة للكشف عن مدى انتشار المرض، متوقعا الوصول إلى كفاءة الاختبارات السريعة بنهاية هذا الأسبوع.

من ناحيته، قال يوهانس كوبف مدير مكتب العمل النمساوي أنه منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا فقد 138 ألف شخص وظائفهم.