جوتيريش يطالب العالم بمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر خلال وباء كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، العالم، اليوم الأربعاء، إلى مساعدة "الملايين والملايين من الأشخاص الأقل قدرة على حماية أنفسهم" خلال انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال جوتيريش، خلال إطلاق نداء إنساني لجمع مساعدات بقيمة ملياري دولار، إن فيروس كورونا المستجد يصل الآن إلى "دول تعيش بالفعل في خضم أزمات إنسانية ناجمة عن الصراعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة "فلنفعل كل ما في وسعنا لمنع (كوفيد-19) من إلحاق الخراب بالمناطق ذات القدرة المحدودة في الرعاية الصحية والقدرة المحدودة على التعافي"، مشيرا إلى أن السكان في تلك الدول يعيشون غالبا في مخيمات مكتظة باللاجئين، ويفتقرون إلى المياه النظيفة والصابون لغسل أيديهم، ولا يستطيعون الوصول إلى سرير بمستشفى ولا الحصول على جهاز تنفس صناعي.

وأضاف جوتيريش: "إذا لم نتصرف بحسم، أخشى أن يضع الفيروس موطئ قدم في البلاد الأكثر هشاشة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل العالم بأكمله عرضة للخطر في ظل استمراره في التفشي حول الكوكب، متجاوزا الحدود".