السفارة المصرية بتونس تتابع موقف المصريين العالقين

أكدت السفارة المصرية في تونس أنها تواصل متابعة الموقف بالنسبة لفتح المجال الجوي التونسي، وذلك مع المسؤولين التونسيين حتى يتسنى عودة المواطنين ممن تنطبق عليهم وصف "العالقين" في تونس، إثر قرار وقف رحلات الطيران للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت السفارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وصف العالقين ينطبق على كل من قدم إلى تونس بغرض السياحة أو الزيارة وليس من لهم صفة الإقامة في تونس، ودعت من تنطبق عليهم هذه الشروط إلى موافاتها بطلب مكتوب يتضمن بعض البيانات لإبلاغهم عند فتح الأجواء التونسية وتحديد موعد الرحلة المغادرة.

وأعربت السفارة عن أملها في مواصلة التزام المواطنين المصريين بالتعليمات الصادرة من الدولة التونسية لاحتواء فيروس "كورونا"، معبرة عن أطيب تمنياتها للجميع بالسلامة والصحة.