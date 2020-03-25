رفض رمضان صبحي لاعب الأهلي الربط بين تواجد محمود الخطيب في رئاسة النادي، وقراره بالعودة إلى صفوف الفريق في يناير 2019.

قال رمضان خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الخطيب قيمة كبيرة في النادي الأهلي، وأحبه على المستوى الشخصي، لكن تواجده كرئيس للنادي ليس له علاقة بقرار عودتي، كنت سأعود للأهلي سواء تواجد الخطيب أو أي شخص آخر في رئاسة النادي".

وبشأن وجهته القادمة هل ستكون العودة إلى هدرسفيلد تاون أم الدوري الإنجليزي أم الإيطالي، رد قائد المنتخب الأولمبي "لدي بالفعل عرض من الدوري الإيطالي، ولكن بشكل عام وجهتي القادمة ستكون أوروبا، أتمنى وصول أي عرض مناسب".

وأشار "إعارتي مع الأهلي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، ولكن ننتظر قرار الاتحاد الدولي بشأن إمكانية مد الإعارة في ظل توقف النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا، فالتوقف سيؤثر على عقود جميع لاعبي العالم".

واستعاد رمضان صبحي ذكريات انتقاله إلى ستوك سيتي في صيف 2016، قائلا "نعم ضغطت على رئيس النادي حينها محمود طاهر للموافقة على رحيلي، ولم أتمارض لأن النشاط كان متوقفا من الأساس بعد حسم لقب الدوري، كان رئيس النادي متمسكا بضمي، ورفض عرضا لاحترافي في 2015 بداعي أنه لا يمكن الاستغناء عن خدماتي أنا وتريزيجيه في نفس الوقت".

وأكد رمضان في سياق آخر "نعم غضبت بشدة بعد العقوبة الموقعة علينا بعد الخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، لم تكن عقوبة فردية، بل على الفريق بأكمله".

وبسؤاله من يعوض عبد الله السعيد في صفوف الأهلي أفشة أم صالح جمعة أم أحمد حمدي، رد رمضان صبحي "لا يوجد لاعب يعوض آخر، لأن لكل منهم طريقته، كلهم مميزون، وبالنسبة لي عبد الله السعيد في مكانة مختلفة".