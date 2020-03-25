ضبط 150 ألف كمامة طبية مغشوشة فى الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام داخل مصنع غير مرخص بالحوامدية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تصنيع مالك مصنع بدون ترخيص - كائن بالعقار محل إقامته بدائرة قسم شرطة الحوامدية)، كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلاً الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكه، وبتفتيشه عثر على 150 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى "غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر "منتج نهائي"، و8 ماكينات خياطة، ومقص كبير الحجم، وكرتونتين أستيك، ولفافتي قماش، طول كلاً منهما 50 مترًا.

وبمواجهة صاحب المصنع اعترف بتصنيعه الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.