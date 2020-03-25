محامو أسانج يطلبون الإفراج عنه بكفالة قائلين إن السجون هي بؤر لفيروس كورونا

يعتزم محامو جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس السجين، مطالبة محكمة بريطانية اليوم الأربعاء بالإفراج عنه بكفالة، قائلين إنه يواجه خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في السجن.

وقالت حملة "لا لترحيل أسانج" المدعومة من ويكيليكس إن المحامين سوف يبلغون المحكمة أن السجون البريطانية يمكن أن تصبح "بؤرا لانتشار كوفيد-19 بسبب الاكتظاظ وزيادة احتمالات انتشار الفيروس في بيئات مغلقة".

وأفاد ماسيمو موراتي، نائب مدير الأبحاث بشأن أوروبا بمنظمة العفو الدولية، بأن ما قاله محامي أسانج "يجب أن يُدرس بدقة" من جانب المحكمة.

وقال موراتي: "يجب أن يتم النظر فورا في بدائل للاحتجاز من أجل أولئك الذين يعانون من ظروف طبية كامنة وكبار السن، إذا لم يكن هؤلاء يشكلون خطرا على أنفسهم أو على المجتمع، ويجب أن يكون هناك افتراض بالإفراج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة وينتظرون المحاكمة".

وكانت محكمة ولويتش كراون في لندن قد أرجأت جلسة النظر في طلب تسليم أمريكي لأسانج في 27 فبراير، بعد أربعة أيام ركزت على ما إذا كانت الجرائم المتهم بها سياسية أم لا.

ومن المقرر استئناف الجلسة في 18 مايو، ولكن تفشي فيروس كورونا يجعل التأجيل مرجحا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها اتهمت الأسترالي أسانج (48 عاما) بالتآمر مع محلل المخابرات العسكرية الأمريكية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 .

وجادل محامو أسانج بأنه يجب منع تسليمه بموجب القانون البريطاني لأن واشنطن تسعى إلى هذا التسليم "بسبب دوافع سياسية".

ومن ناحيتهم قال محامو الحكومة الأمريكية إنه انتهك فقط "القوانين الجنائية العادية "