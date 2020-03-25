يونيون برلين ينضم لمبادرة أندية البوندسليجا لتقليص الأجور

بات فريق يونيون برلين أحدث المنضمين لقائمة فرق الدوري الألماني (بوندسليجا) التي توصلت لاتفاق بشأن خفض رواتب لاعبيها اليوم الأربعاء في محاولة للحد من التداعيات المالية السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال كريستوفر تريميل قائد الفريق في مؤتمر صحفي عبر تطبيق (سكايب) :"لاعبو الفريق كانوا على اتصال جيد جدا بالنادي منذ اليوم الأول. الكل مستعد لمساعدة النادي".

ويأمل يونيون برلين في تجنب الاستغناء عن خدمة بعض العاملين، لكن من المرجح أن يتم تخفيض عدد ساعات العمل لجزء من القوى العاملة بالنادي مع تقليص الأجور.

يذكر أن عدة أندية في البوندسليجا توصلت لاتفاق مع لاعبين ومسؤولين لخفض الرواتب، وفي مقدمتها بايرن ميونخ، بطل المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.