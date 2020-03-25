 الأمم المتحدة تعلن حاجتها لملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة ضد كورونا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تعلن حاجتها لملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة ضد كورونا

نيويورك/ جنيف - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 6:42 م

قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن الدول الفقيرة بحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية دولية بقيمة ملياري دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد، في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة نداء على نطاق واسع لجمع التبرعات اليوم الأربعاء.

وصرح لوكوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه رغم أن الدول المتقدمة تتخذ إجراءات مكلفة لحماية اقتصاداتها من الوباء، إلا أنها ستستفيد أيضا إذا ساعدت البلدان الأقل تقدما، وأدلى لوكوك بتصريحه من نيويورك، حيث تم عرض خطة المساعدة.

وحذر لوكوك من أن الفيروس سيظل يشكل تهديدا للعالم بأسره إذا لم تتم مكافحته في كل مكان.

وأضاف لوكوك "لن يأمن أحد حتى يصبح الجميع بأمان".

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