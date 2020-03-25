عمدة طوكيو تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل: «نواجه موقفا صعبا»

طالبت يوريكو كويكي عمدة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، مواطني المدينة البالغ عددهم نحو 14 مليون نسمة، البقاء في المنازل، قائلة إن المدينة تواجه "موقفا صعبا" في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية اليابانية المواطنين بتجنب السفر للخارج غير الضروري بسبب تفشي الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من موافقة اللجنة الأولمبية الدولية واليابان، على إرجاء عقد دورة الألعاب الأولمبية سبب الفيروس.

وطالبت كويكي في مؤتمر صحفي المواطنين، بالتعاون لكي تمنع طوكيو "زيادة هائلة" في أعداد الإصابة بالفيروس.

كما طالبت العمدة المواطنين بالعمل من المنازل وتجنب الخروج في الليل.

وكانت طوكيو، سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، فيما تعد أعلى زيادة يومية يتم تسجيلها في العاصمة، وقد تضاعف الحالات المصابة بالفيروس في طوكيو لأكثر من 200 حالة خلال أسبوع واحد، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.