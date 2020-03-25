تقاعد في سن الأربعين. هذا ما يعد به مبدأ "الاقتصاد" وهي حركة مالية للتوفير والعيش باقتصاد على أمل أن تتمكن من العيش بفوائد الأموال.

يكتب المدون الكندي بيتر أديني المعروف باسم السيد موني موستاش "شارب المال"، عن الحرية المالية التي حققها في عمر الثلاثين. ويركز على الحصول على أقصى حد من المتعة بأدنى حد من التكلفة.

وعندما علم أوليفر نولتينج عن المدونة من صديق خطر بباله: "إنه مفهوم عبقري". أنه يفتقد الحرية التي كانت لديه حينما كان طالبا، لقد بدا أن هذا انتهى تماما بعدما بدأ العمل. ولكن بفضل مبدأ الاقتصاد الذي يكتب عنه في مدونته، سوف يتمكن من التقاعد مبكرا. ويقول: "ثم يتعلق الأمر بالنفقات فحسب".

ولكن لا يمكن للجميع توفير نسبة كبيرة من دخلهم والتخطيط للتقاعد المبكر. وبالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، من غير المحتمل أن يكون توفير 70 بالمئة من دخلهم معقولا.

وكان السيد "شارب المال" مصدر إلهام أيضا لفلوريان فاجنر وبدأ مدونته الخاصة تحت اسم "جيلد شنوربارت" وهي الترجمة الألمانية لشارب المال. ويعتقد أن التوفير يجب ألا يماثل التضحية. ويقول: "من خلال التوفير أنا أستقل بنفسي أكثر عن العمل وأبنى مزيدا من الحرية... هذا يجدي نفعا فقط لأني أشكك في عاداتي وأستمتع بها".

وبالنسبة له فإن اتخاذ قرارات إنفاق واعية لها عائد كبير على جودة الحياة. أنه دائما ما يراقب دخله ونفقاته. يوفر نولتنج 70 بالمئة من دخله. وبشكل عام، أصحاب مبدأ الاقتصاد لا يرون التوفير كهدف في حد ذاته ولكن وسيلة للتشكيك في كل النفقات الآن للحصول على متعة أكبر لاحقا.

ولكن كيف يستثمرون؟ يؤيد نولتنج إستراتيجية الاستثمار السلبي ولكن فاجنر يركز أيضا على المنتجات الأكثر مجازفة. ويقول: "أستمتع بالمجازفة.. المجازفة والعائد مرتبطان.. إذا أردت عائدا أكبر دائما ما أجازف أكثر".

وينصح نيلز ناوهاوزر وهو خبير مالي مع مركز استشارات المستهلك الألماني، بإستراتيجية استثمار سلبي متنوعة واسعة. ويقول: "يشير البحث بوضوح إلى أن الممتلكات المتنوعة في سوق الأسهم ذات نهج (الشراء والاحتفاظ) هو استراتيجية استثمارية معقولة". ولكن كل المستثمرين –مقتصدون أو لا- يجب أن يكونوا مستعدين للنجاة من التغييرات في القيمة.