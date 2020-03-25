قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية كانت سباقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووصف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء أمس الثلاثاء، دعوات المسيرات التي حدثت صباح أمس الثلاثاء بالمحافظة بـ«الخبيثة والدنيئة»، مضيفًا أن من دعا إليها «استغل طيبة الشعب السكندري».

وتابع: «اللي يجمع الناس بالمنظر دة قاتل وبينتقم من شعب إسكندرية ودولته»، مضيفًا: «دي ناس حاقدة وكارهة للدولة وكارهة لكل التطور الذي تم في السنوات الأخيرة».

وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف وفرقت المسيرات في غضون ساعة واحدة، مضيفًا أنه تم ضبط بعض العناصر منهم.

وانتقد سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على ما حدث الأمس في الإسكندرية بخصوص هذه المسيرة، ناصحًا بالالتزام بالإجراءات الوقائية والانضباط والجدية.

وعلى صعيد آخر أشار إلى أنه عقد اجتماعًا حضره ممثلين من «وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية، وجمعية رجال الأعمال في المحافظة»؛ لاتخاذ خطوات بالمبادرة التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بإسم «ادعم عمال اليومية».

وأضاف أن اعتبارًا من اليوم الأربعاء سيتم فتح صندوقًا لجمع تبرعات من رجال الأعمال، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لصالح العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية، والتي يتراوح عددها 100 ألف، متابعًا أن لديهم مئات المتطوعين للمشاركة بالنزول وتسليم التبرعات في المنازل.

وخرج بعض أهالي الإسكندرية، صباح أمس الثلاثاء، في مسيرات بشوارع الاسكندرية «للتكبير ضد كورونا» في مشهد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق، الأحد الماضي، مبادرة «ادعم عمال اليومية»، لضمان عدم تضررهم من الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

